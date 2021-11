Lo sperone di roccia incombe sulla strada Statale: Anas lo fa saltare in aria

CANTIANO - Uno sperone di roccia incombe pericolosamente sulla Statale 3 Flaminia, nei pressi di Cantiano: l'Anas decide di farlo saltare in aria. La spettacolare esplosione è avvenuta, in totale sicurezza, questa mattina.

Non si tratta però dell'ultimo intervento di questo tipo: le prossime chiusure sono programmate per lunedì 8 e mercoledì 10 novembre per circa 15-30 minuti nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 13.00.

Ultimo aggiornamento: 15:31

