CANTIANO - Chiede per la seconda volta aiuto formale, Alessandro Piccini, il sindaco di Cantiano. «Lo stato di estrema difficoltà della piccola struttura comunale - dichiara - non è più sostenibile. Dobbiamo infatti gestire, senza soluzione di continuità, ormai da oltre 13 mesi, una mole di attività specifiche alla situazione emergenziale.

APPROFONDIMENTI CHE FINE HANNO FATTO? Mauro Sandreani e quel “no” a Mancini: «Ho preferito Cantiano all'Arabia, ma lo ringrazierò per sempre» L'ANNIVERSARIO Alluvione nelle Marche, l'urlo dei sindaci: «Fatti solo i lavori veloci del giorno dopo. Basta ritardi o rischiamo una nuova tragedia» L'ANNIVERSARIO Un anno dall'alluvione nelle Marche: il video racconto dei vigili del fuoco



La situazione



«Le stesse identiche problematiche di supporto tecnico amministrativo che stanno affrontando i Comuni dell’Emilia-Romagna e i 7 Comuni del pesarese colpiti dall’alluvione del maggio 2023 ma a cui il Commissario, il Generale Figliuolo, ha dato risposta con un provvedimento assegnando tra tecnici ed istruttori ben 24 figure alle Marche». L’amministrazione cantianese deve dare supporto a pratiche che riguardano 212 abitazioni e 60 attività d’impresa compromesse dall’alluvione del 15 settembre 2022. «Avere delle figure aggiuntive per la gestione del post-emergenza - ribadisce il sindaco Piccini - consentirebbe al mio Comune di riprendere in mano l’ordinaria amministrazione scongiurando la perdita di numerose opportunità e finanziamenti. Purtroppo - sottolinea - la mancata concretizzazione di progetti nel rispetto delle stringenti scadenza fa che è impossibile partecipare».

Addirittura, il primo cittadino teme di «non poter riuscire a garantire i servizi alla cittadinanza, così di non riuscire ad adempiere alle scadenze legate ai provvedimenti annuali obbligatori per il Comune». La sua richiesta: «che la struttura commissariale della Regione Marche prenda provvedimenti per aiutare la macchina comunale e ciò al fine di garantire equità di trattamento tra i cittadini e le aziende colpite dall’alluvione del 15 settembre dell’anno scorso e la popolazione e le imprese danneggiate da quella dello scorso maggio».



I destinatari



La richiesta protocollata è stata inviata a Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche e Commissario delegato agli eventi alluvionali; al vice-commissario Stefano Babbini; al Prefetto Emanuela Saverio Greco; al capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio; all’assessore alla Protezione Civile della Regione Marche, Stefano Aguzzi; al presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini e al Presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone, Alberto Alessandri.