Coldiretti, la prova pratica con i muli al termine del corso organizzato a Cantiano

CANTIANO - Il mulo per raggiungere i luoghi più impervi e raccogliere la legna che si deposita nell'alveo dei fiumi. La riscoperta di un mestiere antico si coniuga con la difesa del territorio dal rischio idrogeologico nel corso organizzato da Coldiretti, Associazione Allevatori Cavallo del Catria, Università Agraria della Popolazione di Chiaserna e Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna per formare i primi 10 "mulari", conduttori di mulo, nell'ambito del progetto “Raccolta e trasporto legna con muli o cavalli” che prevede anche il ripristino delle vecchie mulattiere, utilizzabili anche per fini turistici. Questa mattina la giornata finale con la prova pratica sul greto del Candigliano.