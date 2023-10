CAGLI Si intitola Vip (very important person) ed è un rap per raccontare la fatica di crescere da parte di giovani e giovanissimi che soffrono di disagio mentale. Un brano scritto e cantato dai giovanissimi della Casa Lupo Rosso della Comunità Acquaviva di Cagli. Un gruppo di ragazzini dai 9 ai 14 anni con disagio psichico che si è ritrovato a vivere nella realtà della Cooperativa Utopia ed ha voluto raccontare l’esigenza di esistere ed essere riconosciuto. Più che un racconto, un urlo o un grido liberatorio. Il ritornello del pezzo recita: “È il nostro futuro che ci spinge avanti. Noi siamo Vip! Siamo very important (very important) Noi siamo quelli importanti”. Il brano è stato scritto al termine di un progetto durato qualche mese che ha portato i giovanissimi a conoscersi meglio, a scoprire come dar voce alle loro emozioni. «L’idea di scrivere la canzone è stata dei ragazzi e delle ragazze – spiega la direttrice della comunità Lucia Micheli – Volevano gridare al mondo che la diversità deve essere rispettata e che affrontare la propria sofferenza è un valore e non qualcosa da nascondere».

Chi li ha seguiti

A seguire i ragazzi in questo percorso è stato Simone Gabrielli, formatore da 11 anni nelle scuole dove è impegnato in progetti contro il bullismo: «Ho proposto a questi ragazzini di approfondire chi sono, quali le loro paure e i loro dubbi per poi arrivare alla scrittura della canzone. Sono stati loro stessi a fare emergere le loro emozioni e dalle loro frasi ne è nato un testo in rima per me davvero carico di significato con un ritornello davvero particolare». E’ così che questi adolescenti sono arrivati a parlare del loro disagio nel sentirsi diversi, nel vivere le emozioni, dell’autolesionismo come medicina sbagliata per rispondere alle loro difficoltà, ma anche della paura di sentirsi da soli in mezzo alla gente e allo stesso tempo di mostrarsi, o il ricordo di una famiglia lontana e la ricerca di una nuova fiducia nei confronti del mondo adulto. A scrivere poi la base musicale è stato Mattia Costantini, così che i ragazzi della Comunità Acquaviva sono potuti arrivare allo studio di registrazione e dare concretezza alla canzone. Il prossimo passo del progetto, atteso con emozione, sarà domani, sabato pomeriggio, quando, all’interno di “Comunità in Festa”, la giornata annuale di apertura della comunità Acquaviva,si terrà la prima proiezione del videoclip della canzone “Vip, very important person”. Dalle 15 chiunque lo vorrà potrà far visita alla comunità (via Fontetta 61, Cagli) e prendere parte al pomeriggio di condivisione.