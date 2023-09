Steve Harwell, morto a 56 anni l'ex cantante degli Smash Mouth. Il successo con "All star", colonna sonora di Shrek

Steve Harwell, il cantante della band statunitense Smash Mouth, è morto a 56 anni. Poche ore prima il manager della band aveva detto che Harwell era nella fase finale di insufficienza epatica e stava ricevendo cure di fine vita in casa sua. In una dichiarazione Robert Hayes ha detto che Harwell è morto nella sua casa in Idaho, «circondato da familiari e amici». Gli Smash Mouth hanno avuto una serie di successi negli anni '90 e 2000 con All Star, Walkin' on the Sun e I'm a Believer, il brano diventato poi colonna sonora del cartone Shrek. Harwell si è ritirato dalla band nel 2021 per problemi di salute fisica e mentale. Al musicista, che lottava con l'alcolismo, è stata diagnosticata una cardiomiopatia cardiaca nel 2013 e poi una condizione neurologica che ha condizionato la sua memoria e la sua parola. Ma la sua decisione finale di lasciare gli Smash Mouth è arrivata dopo che è apparso ubriaco durante un'esibizione a New York, dove è stato filmato mentre biascicava le parole e urlava al pubblico.

La carriera

Nato in California nel 1967, Harwell ha iniziato la sua carriera musicale nel gruppo rap FOS (Freedom of Speech). Nonostante abbiano ottenuto il supporto della radio locale per il loro singolo di debutto Big Black Boots, Harwell ha deciso di far parte della band quando ha ascoltato il lavoro rivoluzionario di Dr Dre e Snoop Dogg su The Chronic, e ha intuito che il rap stava per cambiare. Con una deviazione nel rock alternativo, iniziò a suonare con il suo vecchio amico, il batterista Kevin Coleman, e in seguito formò gli Smash Mouth insieme a Greg Camp e Paul De Lisle.

Il figlio morto per leucemia

La loro fusione di pop, ska, surf e punk, insieme alle vibrazioni retrò degli anni '60, generò un primo successo sotto forma di Walkin' On The Sun, che raggiunse la vetta delle classifiche rock moderne di Billboard, e aiutò il loro album di debutto Fush Yu Mang a entrare nella classifica. Il secondo album Astro Lounge nel 1999 divenne triplo disco di platino e includeva i successi Can't Get Enough of You Baby e l'incredibilmente orecchiabile All Star, una canzone che secondo la rivista Rolling Stone «ha inspiegabilmente ipnotizzato il mondo per 20 anni». Il brano è tornato in auge dopo essere apparso nel film originale Shrek (con la band che ha suonato anche I'm A Believer dei Monkees nei titoli di coda).

Harwell subì una tragedia personale nel 2001 quando suo figlio appena nato Presley morì per complicazioni dovute alla leucemia linfocitica acuta. Il musicista ha contribuito a creare un fondo per la ricerca medica a nome di suo figlio. Dieci anni dopo, Harwell raccolse 15.000 dollari per un ospedale pediatrico dopo aver accettato la sfida di mangiare 24 uova. Tuttavia, la sua cattiva salute e il denunciato abuso di alcol hanno influenzato diverse esibizioni nel corso degli anni.

Nel 2016, è crollato sul palco di un festival musicale nell'Illinois. L'anno successivo uno spettacolo a Memphis fu cancellato perché ebbe problemi a respirare durante il soundcheck. E nel 2018 si ammalò durante uno spettacolo in Australia e dovette lasciare il palco: la band continuò senza di lui.

L’anno 2020 lo ha visto sminuire la gravità del Covid-19 davanti a una folla gremita durante un raduno motociclistico nel South Dakota. La manifestazione è stata successivamente dichiarata un evento di superdiffusione dal National Institute of Health e gli Smash Mouth hanno affermato di aver ricevuto lettere di odio per essersi esibiti lì. Lo stesso anno, secondo TMZ, la sua fidanzata di allora, Esther Campbell, ha presentato un'ordinanza restrittiva contro di lui. La formazione degli Smash Mouth è cambiata più volte nel corso degli anni - il bassista Paul De Lisle è l'unico membro originale rimasto - mentre Zach Goode è diventato il cantante principale quando Harwell si è ritirato.