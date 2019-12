Non risponde più all'amico: lo trovano fulminato da un malore improvviso col tabacco ancora in mano

CAGLI - Non risponde più l'amico e lui si preoccupa chiamando i soccorritori: uomo di 56 anni trovato morto in casa fulminato da un malore.

E' successo oggi a Cagli, dove il 56enne, molto conosciuto in paese, viva da solo. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Per l'uomo, però, non c'era più nulla da fare: è stato infatti trovato accasciato ai piedi delle scale. Ma è esclusa una caduta: l'uomo è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato tempo e possibilità di reazione. In mano, infatti, stringeva ancora un poco di tabacco con cui si stava preparando una sigaretta.

