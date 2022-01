CAGLI - Schianto frontale tra due auto oggi pomeriggio nella zona industriale di Cagli. L’incidente è avvenuto su una strada secondaria, via Meucci, vicino all’eliporto, tra due autovetture. Illeso uno dei due conducenti mentre per l’altro, che ha sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza riportando profondi tagli, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Torrette.

