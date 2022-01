ANCONA - Indagini in corso per capire se la donna trovata in strada un paio di ore oggi in via della Montagnola si sia lanciata nel vuoto da sola o se i fatti senza escludere nessuna pista sono diversi: una 45enne dell'est europa è stata soccorsa dalla Croce Gialla e dall'automedica e portata a sirene spiegate all'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità. Sul posto anche due volanti della Questura per far luce sulla vicenda.

