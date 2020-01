Urbania, tre giorni di festa nazionale con la Befana che vola sulla scopa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA - L’antica Casteldurante torna stupire grandi e piccini con la festa nazionale della, il cui clou si svolge il giorno dell': 1.000 calze cucite a mano a colorare le viuzze del borgo, 300 aiutanti della vecchina che incontrano i piccini, la calza da record lunga più di 50 metri.ospita per tre giorni da sabato la Casa della Befana, dove vive la dolce vecchina, tra giochi d'epoca, il calderone in cui prepara le sue pozioni e riserve di dolciumi per i bravi bambini. Qui c’è anche il suo curioso Ufficio postale, il luogo in cui la Befana riceve le lettere di tutti i bambini del mondo e dove è possibile scrivere la propria letterina.Tra i momenti più divertenti la sfilata, alle 17, della Calza più lunga del mondo; tra quelli più emozionanti la spettacolare discesa della Befana (tutti i giorni di festa, alle 18) che plana sulla folla, a bordo della sua scopa, con un acrobatico volo di 36 metri durante il quale la vecchina lancia caramelle e dolciumi. Un appuntamento che quest'anno si arrcchisce con uno spettacolo di luci e musica.La Befana chiude il calendario del “Natale che non ti aspetti” organizzato dalle Pro Loco di Pesaro e Urbino in collaborazione con Regione Marche e Provincia, con manifestazioni previste anche a Fano, Gradara, Pesaro e Fermignano.