Testimonial Regione, il vicepresidente Biancani irrompe: «Nessuno meglio di Valentino Rossi»

ANCONA- Nella querelle sul testimonial della Regione Marche irrompe anche il vicepresidente regionale Andrea Biancani che sui social ha rilanciato la candidatura di Valentino Rossi (un nome già emerso in precedenza ma mai approfondito in modo diretto anche dallo stesso Valentino, ndr).

Il post

"Chi meglio di lui. Ora, che non è più attivo in prima persona come pilota, esiste un uomo o una donna più famoso e conosciuto nel mondo, ovviamente marchigiano? Non scherziamo. Io penso di no. Uno sportivo che ha fatto la storia degli ultimi 25 anni nel motociclismo mondiale con una empatia e una capacità comunicativa che ha conquistato i cittadini di mezzo mondo. Di che cosa dobbiamo parlare. Dobbiamo solo contattarlo. Punto. Rispetto tutti i nomi e le proposte fatte. Ma Valentino appartiene a un altro pianeta".