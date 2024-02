Atim, rodaggio-moviola e personale al lumicino che ci costa 750mila euro. ​La Regione: «Nel 2024 piena operatività». La stessa frase utilizzata per il 2023

ANCONA Durante il mandato di un governatore, ci sono alcuni elementi che finiranno per connotarlo. Per Ceriscioli, questo totem aveva assunto la forma degli ospedali provinciali unici, proposta che non gli ha portato fortuna. Anzi, in buona parte, gli è costata la rielezione (meglio: la mancata ricandidatura da parte del Pd). Per Acquaroli, invece, il tratto distintivo sarà la creazione dell’Agenzia regionale per il Turismo e l’Internazionalizzazione, struttura fortemente voluta dal presidente per rilanciare nel mondo il brand Marche.



Tra il dire e il fare

Per guidarla, è stato scelto Marco Bruschini: un curriculum di tutto rispetto - tra cui il ruolo di dirigente all’Enit - e ottime sponsorizzazioni bipartisan dagli ambienti romani.

Il conferimento dell’incarico è datato 11 luglio 2022 - per un trattamento lordo annuo di 115.260 euro (più 70mila euro di retribuzione di posizione) - ma il dg inizia ad essere effettivamente operativo il 1° agosto 2022 e i primi mesi sono più che altro di rodaggio. Quando il governatore attribuisce ad Atim il merito dei dati record del turismo nel 2022, trasla troppo le tempistiche. Tanto che nel Piano annuale 2023 della Regione, si specifica che quello sarà l’anno della «piena operatività» dell’Atim. E allora: proviamo a vedere questa piena operatività. Una delle falle da sempre contestata all’Atim dalle opposizioni è di essere una costosa ed inutile scatola vuota, un doppione del Dipartimento Turismo della Regione. Se i costi sono relativi - e dipendono dai risultati - e l’utilità la decide chi governa (scelta poi giudicata alle urne), la connotazione di scatola vuota si può valutare nel concreto. Direttore a parte, su che gambe si muove l’Atim? Con un’interrogazione in aula, la consigliera regionale dem Manuela Bora aveva appurato che, all’aprile 2023, erano stati assunti solo due funzionari. Inoltre, per qualche mese, fino al suo pensionamento ad agosto, a collaborare con l’Agenzia c’era stato anche Alberto Mazzini, del Dipartimento Turismo. Il 31 agosto Palazzo Raffaello tende la mano e assegna personale proprio: due dipendenti del Dipartimento (Luca Moscatelli e Massimo Catinari). Da qui in poi, negli atti pubblici di Atim e della Regione non c’è traccia di altre assunzioni. Eppure, la dotazione organica definita con decreto del direttore Bruschini il 28 dicembre 2022 prevedeva 12 dipendenti, di cui 3 con ruolo di dirigente.

Le spese

Nel bilancio preventivo per il 2023 erano previsti 748mila euro alla voce “Costo del personale dipendente”. Stessa cifra ripetuta per il 2024, 2025 e 2026. Se non vuota, la scatola quantomeno non sembra piena. Quanto all’operatività, è lo stesso Bruschini a rivendicare le tante attività portate avanti nel 2023: lo srotola (a parole) dal palco della Bit di Milano. «Quest'anno è stata portata avanti un'ottima promozione - si dà una pacca sulla spalla nel talk di domenica 4 febbraio - non mi sono mai soffermato su quello che ha fatto l'Atim, ma penso sia arrivato il momento di dirlo». I malpensanti ricorderebbero il detto latino excusatio non petita, accusatio manifesta. «Abbiamo fatto sette fiere in Italia e 12 all'estero. Poi ci siamo consolidati attraverso una serie di attività. A Roma al concorso ippico internazionale, I campionati di classe olimpica di vela ad Ancona, il Nastro rosa tour con la Marina Militare a San Benedetto, la tappa del Giro d'Italia a Fossombrone, la Tirreno-Adriatico a San Benedetto, Sarnano e Osimo, la pallavolo».

La ciliegina

E la destinazione Francia «con il volo Ancona-Parigi e due grandi eventi». A coronamento del lavoro fatto, l’aumento dei turisti stranieri del 10%. Bruschini si promuove su tutta la linea, la Regione pare un po’ meno: nel Piano operativo 2024 per il turismo si legge che «le azioni di sviluppo del sistema turistico regionale possono contare per il 2024 sul raggiungimento della piena operatività dell’Atim», ripetendo quanto detto nel 2023. Dunque in questo anno abbiamo scherzato? Ai posteri l’ardua sentenza.