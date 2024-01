ANCONA La Regione Marche punta ancora sulla ribalta del Festival di Sanremo, evento seguito da oltre 12milioni di spettatori, per promuovere il suo territorio, come fa ormai dal 2017, quando cercò di rilanciare con una serie di spot l’immagine turistica di una regione ferita dal terremoto.

Sarà presentato oggi, con una conferenza stampa nella sede anconetana della Camera di Commercio delle Marche, il progetto promozionale “Villaggio Festival” che vedrà protagonista la nostra regione con i suoi territori a Sanremo dal 6 all'11 febbraio in occasione del Festival della Canzone Italiana. È annunciata la partecipazione alla conferenza del governatore Francesco Acquaroli, che ha anche la delega al Turismo, del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, dell'Anci Marche, del senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post terremoto, del Presidente BIM Tronto, Luigi Contisciani, e degli organizzatori nazionali dell'evento. Spicca l’assenza annunciata del dottor Marco Bruschini, solitamente sempre presente agli eventi di promozione del territorio nella sua veste di direttore dell'Agenzia regionale Atim per il turismo e l'internazionalizzazione.

La promozione

Ma non ci sono elementi per collegare la circostanza alle burrascose ultime settimane trascorse da Bruschini per la vicenda Atim-Aeroitalia sull'accordo da 750mila euro saltato (con veementi rimpalli di accuse) per la promozione della campagna di promozione Let's Marche sui velivoli della compagnia che gestisce dal primo ottobre i voli di continuità territoriale al Sanzio. L’assenza del suo nome nella nota che annuncia la conferenza stampa è solo dovuta ad altri impegni legati al suo incarico, visto che proprio in queste ore Bruschini è impegnato a definire i dettagli della partecipazione delle Marche alla Bit, la Borsa internazionale del turismo che si terrà a Milano dal 4 al 6 febbraio. «Avevo altri impegni, per questo non figuro nella convocazione, ma cercherò di esserci», confermava ieri sera Bruschini, attento ad evitare repliche di quanto avvenuto un mese fa, quando non partecipò al primo Forum internazionale del turismo organizzato dalla ministra Santanchè sul Lago Maggiore. E le Marche furono tra le pochissime regioni non