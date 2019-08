Meteo di Ferragosto: sulle Marche ​una settimana di caldo africano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Settimana di Ferragosto: 3B Meteo annuncia giornate soleggiate e temperature calde, anzi torride. Possibile il rapido passaggio di qualche perturbazione, che però non dovrebbe distrubare le gionrate al mare nelle Marche."Anche il periodo 10-15 agosto - spiegano infatti gli specialisti di 3b Meteo - potrebbe essere caratterizzato da un campo di alta pressione di matrice subtropicale ben posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, garanzia di tempo nel complesso stabile e soleggiato e con temperature ben superiori alle medie del periodo: caldo che andrà infatti intensificandosi già nel prossimo fine settimana, con valori termici che torneranno a superare anche i 35°C, con punte localmente vicine ai 40°C anche tra il 10-13 agosto specie sulle aree interne del versante tirrenico e sulle Isole maggiori. Sembrerebbe invece persistere una profonda circolazione depressionaria sul Regno Unito, responsabile del transito di alcuni fronti instabili sull'Europa centrale che di tanto in tanto si spingeranno verso latitudini più meridionali, lambendo in parte anche le aree alpine con temporali ad evoluzione diurna su Alpi e Prealpi, specie nel periodo 13-15 agosto, dove non si esclude il passaggio di un fronte perturbato anche al Nord, con fenomeni temporaleschi".