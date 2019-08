Afa, bollino giallo in 3 città delle Marche, ma nelle aree interne arrivano i temporali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'attesa e annuncitaa ondata di maltempo sta colpendo il Nord Italia ma domani, giovedì 9 agosto, potrebbe arrivare, anche se in maniera non dirompente, sulle Marche. Anche se, contemporaneanente la Protezione Civile ha messo il bollino giallo (il primo grado di allrme) per le ondate di calore in tre località: Ancona, Pesaro e Fabriano.Intanto al nord il maltempo infuria e nel corso della serata il fronte temporalesco si muoverà verso Levante riuscendo a coinvolgere anche, bassa Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con fenomeni localmente di moderata o forte intensità. "Il fronte temporalesco - annuncia 3B Meteo - si muoverà verso i Balcani. Nel pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi su Emilia Romagna, interne toscane, Umbria, alto Lazio, Appennino marchigiano e abruzzese, ma anche su Alpi e Prealpi orientali e localmente pianure veneto-friulane. Migliora poi in serata con fenomeni in esaurimento.