Il consigliere Rossi (Civici Marche) scrive al ministero: «Soprintendenza, pratiche ferme da anni e mancate risposte dagli uffici»

ANCONA - Il consigliere Giacomo Rossi (capogruppo in Regione dei Civici Marche) scrive al ministero della Cultura per segnalare «ritardi e un mancato dialogo con gli uffici della Soprintendenza ai Beni Culturali Ancona e Pesaro-Urbino». Rossi ha deciso di intervenire in maniera drastica dopo alcune segnalazioni «riguardanti pratiche bloccate da anni presso gli Uffici della Soprintendenza An-Pu (anche per il rilascio di semplici pareri). Mio malgrado - sottolinea il consigliere - mi trovo a dover segnalare al ministero della Cultura le estreme difficoltà che ho riscontrato nel provare ad interloquire con i funzionari della suddetta Soprintendenza preposti a seguire i Comuni delle due province».

Rossi (Civici Marche) scrive al ministero: «Soprintendenza, pratiche ferme per anni»

Il capogruppo dei Civici Marche motiva il suo intervento: «Nonostante abbia provveduto a scrivere e chiamare più volte gli uffici per segnalare tali disservizi, mi duole dover far notare di non aver ricevuto alcun riscontro pratico alle mie richieste.

Ci sono pratiche inevase dal 2016 e tutto ciò è assurdo. Visto il ruolo che ricopro che mi vede agire dietro incarico ed in favore dei cittadini che democraticamente mi hanno eletto, auspicherei una migliore e più immediata collaborazione ed un deciso cambio di passo per le tante pratiche giacenti che riguardano i cittadini ed i professionisti incaricati dagli stessi. Non possiamo continuare con questa burocrazia che rallenta l'operato dei cittadini e l'accesso ai finanziamenti pubblici, a discapito molte volte degli stessi Beni Culturali»