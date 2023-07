Alunni disabili, dal ministero 3,6 milioni di euro alla Regione Marche. Ecco a cosa serviranno

ANCONA - Ammontano a 3.658.571 euro le risorse trasferite alla Regione Marche per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale per l’anno scolastico 2023/2024: dovranno essere utilizzati per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Gli interventi sono rivolti agli alunni con disabilità sensoriali (che frequentano le scuole di ogni ordine e grado): le famiglie possono richiedere un contributo per:

- l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare;

- i sussidi e i supporti all’autonomia;

- l’adattamento dei testi scolastici;

- la frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

Sono anche risvolti agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali che frequentano la scuola secondaria di II grado per l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico.

Queste risorse vanno ad integrare quelle trasferite per la stessa finalità agli Ambiti Territoriali Sociali: «I criteri sono stati condivisi con il Gruppo tecnico regionale sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, costituito da rappresentanti delle strutture regionali competenti per istruzione e formazione professionale, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni Ens (Ente nazionale Sordi) e Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e della Consulta per la Disabilità - sottolinea il vice presidente e assessore ai Servizi Sociali Filippo Saltamartini -. Il Ministero quest’anno ha escluso il trasporto scolastico e utilizzeremo le maggiori risorse che si rendono disponibili per incrementare le ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico per gli alunni della secondaria di II grado».

La Delibera verrà sottoposta al parere del Consiglio delle Autonomie Locali e della Commissione Consiliare competente. L’iter, rallentato dal dibattito sul trasporto, dovrebbe comunque concludersi con l’erogazione delle risorse entro settembre.