ANCONA - Ancora una giornata arroventata dalle correnti africane, con picchi fino a 39°, poi da domani pomeriggio le temperature sulla nostra regione sono destinate ad abbassarsi, anche per effetto di un’instabilità, che ha indotto la Protezione civile a emettere una nuova allerta meteo gialla valida dalle 14 di ieri alla mezzanotte di oggi per rischio temporali su tutta la regione, dove comunque non mancheranno zone o fasi della giornata con ampie schiarite. Per oggi, oltre ai temporali, è annunciata una criticità gialla legata al forte vento, che risparmierà solo la fascia costiera e collinare più a sud.

Dopo le temperature bollenti di ieri, con il picco di 41,3° registrato a San Michele al Fiume, nella Valcesano, oggi secondo l’ultimo bollettino meteo dell’agenzia Amap tutti i capoluoghi di provincia avranno temperature massime tra i 34° di Pesaro e i 39° di Macerata. Domani pomeriggio, dopo un picco di 38° a Fermo, le temperature scenderanno. «L’espansione dell’aria calda sahariana - è l’evoluzione prevista dai meteorologi Amap - questa volta durerà davvero poco anche se lascerà comunque il segno al centro-sud con temperature tornate su valori ben superiori alla norma». La calura «verrà spazzata via dall’aria più fresca» e così «per mercoledì sera le temperature saranno scese su valori addirittura inferiori alla media mentre i rovesci e temporali provocati dall’inasprimento delle condizioni di instabilità saranno scemati lungo il versante adriatico».

Le previsioni Amap



Le correnti oceaniche impediranno poi alla massa nord-africana di crescere ancora «e la seconda parte della settimana - prevede l’Amap - sarà caratterizzata da un modesto recupero dei valori termici ben più mite e confortevole se confrontato con l’attuale». Oggi pomeriggio sono previsti temporali in movimento dall’area appenninica, anche se si avvertirà ancora afa diffusa. Da domani, per effetto di locali temporali previsti specie sul settore costiero-primo collinare, le temperature saranno in deciso calo. Per giovedì è prevista una giornata di cielo sereno.