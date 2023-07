Nuova allerta meteo nelle Marche, il caldo si prende una pausa: previsti rovesci e forti temporali. Ecco le previsioni del tempo

Nuova allerta meteo (gialla) valida in tutte le Marche fino alla mezzanotte di oggi, 24 luglio 2023. Per questo pomeriggio la Protezione civile delle Marche ha previsto rovesci o temporali sparsi localmente intensi innescati dai flussi occidentali, più probabili nel settore centro settentrionale della regione. La pioggia avrà un effetto anche sulle temperature. Jesi e Pesaro, ad esempio, passeranno dagli attuali 36 gradi (di massima) ai 28 previsti domani.

Le previsioni

Per la giornata di martedì ancora rovesci o temporali sparsi, anche di forte intensità, si svilupperanno da monte verso costa anche nella prima parte della giornata e fino alla serata. I flussi occidentali intensi daranno luogo a venti sostenuti nelle zone alto collinari e montane (zone 1, 3 e 5) con raffiche fino a burrasca forte e raffiche fino a vento forte nelle aree collinari e costiere delle zone 2 e 4. L'intensità del vento è prevista maggiore dalla tarda mattinata e per il pomeriggio.

Ecco le previsioni per martedì 25 luglio 2023

Cielo irregolarmente nuvoloso con diminuzione della copertura dalla serata 24 luglio 2023

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi dalla mattinata e per il pomeriggio in esaurimento dalla serata, anche di forte intensità.

Ecco le previsioni per mercoledì 26 luglio 2023

Temperature in diminuzione nei valori massimi ed in aumento nei minimi. Venti moderati sud occidentali nelle zone interne e nel settore centro settentrionale della regione, con raffiche fino a burrasca forte nelle zone collinari e montane e di vento forte nelle zone costiere centro settentrionali. Mare mosso.

Cielo nuvoloso per nubi cumuliformi con diminuzione della copertura nel pomeriggio

Precipitazioni rovesci o temporali, localmente intensi, in transito da nord verso sud in esaurimento nel pomeriggio

Temperature in diminuzione. Venti moderati nord occidentali con raffiche fino a vento forte o burrasca lungo la costa con intensità in diminuzione dal tardo pomeriggio. Mare mosso