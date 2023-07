Meteo, estate di fuoco nelle Marche: in due città temperature fino a 40 gradi (percepiti). Ecco dove

ANCONA - Farà caldo, anzi caldissimo: è uscito in queste ore il nuovo bollettino per le ondate di calore sul sito della Protezione civile regionale. Si conferma il gran caldo, già protagonista del finale della scorsa settimana, con alte temperature che fanno registrare allerte di colore arancione in tutto il territorio e qualche zona rossa in arrivo.

E se oggi, lunedì 10 luglio, le temperature hanno sfiorato i 35 gradi nel Fabrianese, per domani e dopodomani la situazione non è destinata a migliorare, anzi.

Innalzamento temperature

La giornata di domani, martedì 11 luglio, sarà in fascia arancione per tutta la Regione.

Le Marche alle ore 14, infatti, vedranno picchi che arriveranno fino a 37° (temperatura di Fabriano). Gradi in aumento in tutte le province: Ancona e Pesaro toccheranno quota 33° (percepita rispettivamente di 38° e 37°), per Ascoli Piceno e Fermo temperatura di 35° (percepita di 38°), mentre nel Maceratese caldo previsto di 36° (percepita 39°).

Allarme rosso per mercoledì

Allarme rosso in arrivo mercoledì 12 luglio. Ma cosa significa? Il livello 3 (rosso) indica “le condizioni metereologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi”. Livello 3 di allerta a Fabriano e Pesaro dove le temperature saranno rispettivamente di 36° e 37°, con una temperatura percepita nel Pesarese di 40°.

Per il resto del territorio livello 2 (arancione), con innalzamenti di temperatura in tutte le province, ma a spaventare sono ancora le temperature percepite. Ad Ancona si registrerà una temperatura di 34° (percepita 39°), ad Ascoli Piceno 35° (percepita 38°), Fermo 36° (percepita 39°), mentre Macerata, la più calda, toccherà un picco di calore di 37° gradi (percepita 39°).