La nave Humanity diretta ad Ancona con 200 migranti: a bordo minori e bambini. Ecco quando arriverà in porto

ANCONA - Sbarcheranno ad Ancona i 200 migranti a bordo della nave umanitaria “Humanity” che dovrebbe arrivare in porto tra sabato sera e domenica mattina. Tra i profughi ci sarebbero anche molti minori e bambini piccoli: in previsione delle alte temperature che caratterizzeranno il weekend si sta valutando una diversa struttura per le procedure legate al riconoscimento e identificazione e per gli accertamenti sanitari, che fino ad ora si sono svolte all'interno dell'area portuale.

La nave Humanity con 200 migranti approderà ad Ancona

Dovrebbe anche cambiare la banchina per l'attracco e lo sbarco: dovrebbe essere la 19 e non più la 22.