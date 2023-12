Shopping sfrenato per Natale, nelle Marche si spenderanno quasi 600 milioni: 400 andranno in cibo e bevande

ANCONA - 597 milioni di euro. E’ quanto spenderanno le famiglie marchigiane in questo mese di dicembre per prodotti e servizi realizzati in particolare dalle piccole imprese artigiane del nostro territorio. La stima è dell’Ufficio Studi di Confartigianato che sottolinea come la maggior parte di questa spesa sarà destinata alla tavola, con prodotti alimentari e bevande per 389 milioni di euro.

C’è un universo di micro e piccole imprese che da sempre sono l’anima del nostro tessuto produttivo.

Sono 12.850 le imprese artigiane delle Marche con oltre 45.000 addetti che operano nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale (dagli alimentari, ai giocattoli, agli articoli tessili e di pelletteria, ai beni e servizi per la cura della persona solo per fare qualche esempio).

Shopping sfrenato nelle Marche, Gasparoni: «Acquistate prodotti locali»

«Scegliere per questo Natale un regalo realizzato da una impresa delle Marche, è un gesto fondamentale per il luogo in cui viviamo, per preservarne la vitalità e l’unicità. Un gesto - sottolinea Gilberto Gasparoni,segretario di Confartigianato Marche - che ci auguriamo possa entrare nella quotidianità di ciascuno, perché permette di sostenere imprese, lavoratori, comunità e contribuisce all’eccellenza del made in Italy».

Per questo Confartigianato rilancia la campagna “Abbiamo a cuore il nostro territorio. Acquistiamo locale”. «Per imbandire le tavole - si legge in una nota - c’è una importantissima offerta enogastronomica d’eccellenza. Un settore, quello dell’agroalimentare delle Marche, rappresentato da 2.686 imprese artigiane che danno lavoro a 11.595 addetti».