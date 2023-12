ANCONA L’assist del Natale all’economia locale. Con l’arrivo delle feste, è tempo di spese e le famiglie marchigiane sono pronte a spendere 597 milioni di euro, in questo mese di dicembre, per prodotti e servizi realizzati in particolare dalle piccole imprese artigiane del nostro territorio. La stima è dell’Ufficio studi di Confartigianato, che sottolinea come la maggior parte di questa quota sarà destinata alla tavola, con prodotti alimentari e bevande che da soli peseranno per 389 milioni di euro.



L’universo regionale



Nelle Marche sono 12.850 le imprese artigiane, con oltre 45mila addetti che operano nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale (dagli alimentari, ai giocattoli, agli articoli tessili e di pelletteria, ai beni e servizi per la cura della persona, solo per fare qualche esempio). «C’è un universo di micro e piccole imprese che da sempre sono l’anima del nostro tessuto produttivo», osserva il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, che aggiunge: «Scegliere per questo Natale un regalo realizzato o offerto da un’impresa delle Marche, è un gesto fondamentale per il luogo in cui viviamo, per preservarne la vitalità e l’unicità. Un gesto che permette di sostenere imprese, lavoratori, comunità e che contribuisce all’eccellenza del made in Italy». A questo scopo, Confartigianato ha rilanciato la campagna Abbiamo a cuore il nostro territorio: acquistiamo locale, che punta proprio a ridare linfa vitale alle botteghe artigiane ed ai negozi locali, che soffrono la concorrenza delle grandi catene e dei marchi internazionali. La scommessa è soprattutto sul food, con un’offerta enogastronomica d’eccellenza. Un settore, quello dell’agroalimentare delle Marche, rappresentato da 2.686 imprese artigiane che danno lavoro a 11.595 addetti.