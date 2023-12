MACERATA - Qualche momento di apprensione, mentre il vento sferzava malevolo piazza della Libertà, ha fatto temere il peggio. Per fortuna, però, dopo qualche minuto a farsi desiderare, le luci natalizie si sono accese e il Natale è esploso anche a Macerata. Il clima non certo ideale ha scoraggiato molti a scendere in strada (anche se era presente comunque qualche centinaio di persone), ma nonostante tutto l’amministrazione comunale è andata avanti per la sua strada e ha portato comunque a casa il risultato.

APPROFONDIMENTI LE CELEBRAZIONI Acceso l'albero di Natale: via alle festività natalizie con “Ancona brilla”



Il timore



Per qualche minuto si è temuto il patatrac, quando, nonostante i richiami dei bambini radunatisi ai piedi del grande abete (sintetico) insieme al sindaco Sandro Parcaroli e al presentatore Claudio Ricci, né le luci dell’albero né le luminarie (a parte quelle di piaggia della Torre, partite invece al primo colpo) volevano saperne di accendersi. Dopo qualche tentativo, però, ecco la “magia del Natale”: tanti puntini gialli sui rami, una pioggia di lanternine ad avvolgere tutto il cielo sopra piazza della Libertà e poi le illuminazioni più tradizionali lungo le vie principali della città. «Come ogni anno, è un’emozione essere qui, anche nonostante la leggera brezza di stasera – ha scherzato Parcaroli – iniziare questo percorso natalizio spero ci porti più serenità e tranquillità. Quest’anno abbiamo promosso 50 giorni di eventi e per questo devo sì ringraziare il Comune ma anche le associazioni, i commercianti, i cittadini e in particolare gli sponsor Mediolanum e Bontempi. Perché sponsorizzare un evento è sì un veicolo promozionale ma anche testimonianza di grande cuore».

Bontempi che si è resa protagonista di un grande gesto di generosità, donando alla città un centinaio di pacchi regalo che verranno distribuiti tra i bisognosi. «Nei prossimi giorni li passeremo alle associazioni di volontariato della nostra città come la Piombini Sensini, alla Caritas diocesana, al centro aiuto compiti, al progetto 7x7 e alla scuola di musica – ha spiegato la vicesindaca Francesca D’Alessandro – per questo ringrazio di cuore l’azienda e in particolare il dirigente Stefano Sposetti che si è adoperato per questo risultato. Sarà quindi un Natale nel segno della solidarietà: i commercianti, infatti, offriranno il pranzo di Natale ai più bisognosi, un modo per stare vicino a coloro che, proprio durante le feste, si sentono più sole».

Ad allietare la cerimonia di accensione il coro della cooperativa Di Bolina e la banda Salvidei-Città di Macerata, che hanno accompagnato il pomeriggio reinterpretando i più famosi canti natalizi. A riscaldare i presenti, poi, ha pensato la Pro Loco Piediripa con castagne e vin brulè. «Avere la nostra città illuminata così è il primo regalo che ci facciamo – ha sottolineato l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi – ma questo è appunto solo il primo degli oltre 50 eventi che caratterizzeranno il nostro Natale, ne ricordo solo i principali. Puntiamo molto su un Capodanno particolare, con i 15 aperitivi in 15 ore dalle 12 alle 3 di notte con la collaborazione delle attività di ristorazione e la festa anni Novanta in piazza, mentre all’Epifania, alla classica festa pomeridiana con la discesa delle befane dalla torre e la premiazione di Miss Epifania, si abbinerà un party serale con le canzoni dei cartoni animati. Un Natale che speriamo venga apprezzato da tutta la città». Manca ancora, invece, la pista da ghiaccio: come annunciato venerdì, le temperature troppo alte hanno consigliato all’amministrazione di rinviare il taglio del nastro programmato originariamente per ieri sera alle 19, si spera che con il previsto brusco calo termico previsto per oggi si possa finalmente allacciare i pattini e testare la superficie allestita in piazza Mazzini.