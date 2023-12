Acceso l'albero di Natale: via alle festività natalizie con “Ancona brilla”

ANCONA - Il centro gremito, centinaia di persone attorno al palco in piazza Roma con il sindaco Daniele Silvetti per accendere le luci dell'albero di Natale e dare il via alle festività di “Ancona che brilla”. Dal Piano alla Mole, dagli Archi ai Borghi, hanno preso vita gli abeti illuminati, 27 in tutto, che saranno lo sfondo dei tanti eventi diffusi sul territorio comunale.

In piazza Roma seguirà, alle 21.30, uno spettacolo dedicato a Franco Califano con l’attore Maurizio Mattioli: un viaggio nella poetica del cantautore romano che ha scritto brani memorabili per numerosi artisti italiani oltre a essere un apprezzatissimo interprete.