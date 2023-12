ANCONA Al via la maratona di Natale, la prima della giunta Silvetti. Da oggi al 7 gennaio sarà un tripudio di luci, spettacoli e attrazioni. L’avvio alle 17,15 in piazza Roma con l’esibizione del Coro Orlandini. Alle 18 il momento clou: l’accensione del grande abete di Natale lungo corso Garibaldi e contemporaneamente si accenderanno tutti gli altri abeti dei quartieri e dei borghi, le luminarie e le decorazioni luminose del centro e del Piano. Alle 21,30 una chicca voluta dall’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio: il concerto-show dell’attore Maurizio Mattioli alle prese con l’omaggio allo storico cantautore romano Franco Califano. Sul palco anche i musicisti che hanno accompagnato i suoi ultimi 20 anni di carriera.

Le new entry



Novità di quest’anno: l’illuminazione tricolore lungo corso Garibaldi che proprio l’altra sera è stata accesa per effettuare un test scenografico. Colpo d’occhio che non è passato inosservato ai tanti passanti. Ma non è l’unico elemento inedito della kermesse “Ancona che brilla”. Infatti fa il suo ingresso una location prima inutilizzata: piazza Stamira dove quest’anno fa il suo esordio il villaggio di Babbo Natale e degli elfi. «Più un punto selfie lungo corso Garibaldi per un bacio sotto il vischio» annuncia Eliantonio. Le altre location: in piazza Cavour il market di Natale e la ruota panoramica, in piazza Pertini la pista di pattinaggio - che inaugurerà il prossimo fine settimana - e le giostre per i bambini.

Le celebrazioni al Piano entreranno nel vivo a cominciare dal 9 dicembre, con l’apertura del mercatino in piazza D’Armi e l’allestimento della casa di Babbo Natale. In piazza del Crocifisso agli Archi oggi e domani “Attacchi d’Archi” (dalle 10 alle 22), market con la partecipazione anche della Banda della Magliaia e con artigianato, arte, musica, performance e workshop. Mentre al Viale della Vittoria da oggi al 30 dicembre mercatino “Natale al Viale” con artigianato artistico e prodotti tipici natalizi (dalle 9 alle 20). Alla Mole, da oggi al 7 gennaio una serie di appuntamenti dedicati alla realtà aumentata con la Galleria immersiva “Bello è il brutto e brutto è il bello”, più eventi per famiglie nelle sale interne. Allestimenti ed eventi ad hoc anche in Galleria Dorica, al Mercato di via Maratta e in via degli Orefici con il “Natale Barocco della Cna”.



Allestimenti diffusi



Anche i borghi saranno al centro di molti eventi dedicati: al Poggio il 17 dicembre la Corale e Babbo Natale sull’autobus, a Varano oggi e domani “Aspettando il Natale a Varano”. Tantissimi saranno i presepi, circa 800, di tutte le forme e dimensioni, con mostre a Santa Maria della Piazza, San Francesco alle Scale e nei borghi. Un suggestivo presepio vivente troverà posto anche al porto antico il 26 e 30 dicembre, con accesso per il pubblico dall’arco Clementino e un percorso emozionante che coinvolge gli archi fronte mare, fino alla capanna del Bambinello.