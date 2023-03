Colpo di coda dell'inverno: allerta meteo per vento forte e temporali in arrivo sulle Marche nel week end

ANCONA - La primavera, calendario alla mano, è già cominciata, ma le previsioni meteo dicono che nelle Marche bisognerà attendere ancora qualche giorno. La Protezione civile regionale ha infatti emesso un allerta meteo che preannuncia l'arrivo di vento forte e temporali nelle Marche per domani, sabato 1 aprile. L'allerta è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra oggi, venerdì 31 marzo, e domani e preannuncia l'arrivo di temporali nelle zone 2 e 4, in pratica tutta la zona costiera e collinare delle province di Pesaro-Urbino e Ancona. I temporali saranno accompagnati da raffiche di vento che nelle zone 1-3-5 (tutto l'entroterra marcihgiano) potranno raggiungere il grado di "burrasca forte" (76-87 km/h) e di "burrasca" (63-75 km/h) sulla zona costiera.

Strascichi del maltempo anche domenica: "Al Centro instabilità - scrivono infatti gli esperti di www.3bmeteo.com - in aumento soprattutto dal pomeriggio, con piogge e rovesci in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico e con qualche temporale tra Toscana, Lazio e Abruzzo interno, localmente accompagnato da grandine; neve in Appennino dai 1500/1700m".