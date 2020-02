Emergenza coronavirus, la Regione ha deciso: scuole chiuse da domani in tutte le Marche. Stop anche agli eventi

ANCONA - Una decisione lunga, sofferta, difficile. Con tante famiglie a chiedersi cosa sarebbe successo e quali decisioni sarebbero state prese una volta preso atto del diffondersi dell'emergenza coronavirus. Argomento primo quello relativo alle scuole e dopo lo stop di ieri in diretta del premier Conte ecco la decisione ufficiale: domani scuole chiuse in tutta la regione. E stop anche alle manifestazioni pubbliche, un provvedimento che tanto per le scuole quanto per le manifestazioni fino a mezzanotte di mercoledì 4 marzo. Il preidente delle Marche Luca Ceriscioli ha appena resa pubblica l'oridnanza con i provvedimenti d'urgenza per fronteggiare il coronavirus.

