ANCONA - Dalla robotica industriale al design sostenibile, dall’e-commerce nella moda ai manager dell’ospitalità, dalla produzione di videogame allo storytelling digitali. E poi sviluppatori di software e responsabili tecnici di spettacoli, maestri artigiani e tecnici dell’Agrifood. Ci sono mestieri del saper fare e (soprattutto) specializzazioni nelle tecnologie di ultima generazione, nel campionario dell’offerta formativa degli Its, percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare nel mondo del lavoro. Regione Marche ha approvato di recente le linee guida per la stesura dell’Avviso pubblico, rivolto alle quattro Fondazioni di partecipazione Its (Istituti Tecnologici Superiori-Its Academy) con sede legale e operativa nelle Marche, per la promozione di corsi ad elevato contenuto tecnico e tecnologico.

Innova



I corsi si svolgeranno nel biennio 2023/2025 e consentiranno di formare profili professionali di tecnici superiori, «necessari - spiega la Regione - all’apporto di innovazione e crescita alle imprese locali». Nel biennio precedente erano 16 i corsi attivi, ora salgono a 26 ampliando l’offerta formativa, distribuita in 11 diverse sedi: Pesaro, Ancona, Recanati, Ascoli Piceno, Fano, Fabriano, Fermo, Porto Sant’Elpidio, Macerata, San Benedetto e Senigallia. Ci sono corsi dettati da pressanti istanze economiche e ambientaliste, come quelli per tecnici esperti di risparmio energetico, sviluppo sostenibile ed economia circolare, ma anche altri che propongono nuove forme di fruizione della cultura, come il Digital Cultural Heritage, disciplina che attraverso il web esplora proposte innovative di narrazione e di valorizzazione per i musei e per gli istituti culturali.



L’opportunità



«Gli Its Academy – ha spiegato l’assessore regionale alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi, presentando le nuove proposte formative - rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano, in quanto espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con l’obiettivo di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese».

Gli Its Academy sono Istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi formativi tesi al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, riferiti alle aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. L’importo complessivo destinato all’offerta formativa Its ammonta ad 8.589.074 euro, finanziato con varie risorse: Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, finanziamenti privati, fondi regionali Fse e del programma Next Generation EU del Pnrr.



I percorsi formativi saranno gratuiti e con oltre il 60% del programma didattico svolto da professionisti ed imprese, con l’obiettivo di coinvolgere oltre 650 allievi. La necessità di formare profili professionali adeguati alle esigenze delle imprese è confermato dai report mensili del sistema Excelsior di Camera di commercio, che misura l’intenzione delle aziende di stipulare nuovi contratti. A ottobre risultavano di difficile reperimento per le imprese marchigiane il 55,3% delle figure professionali richieste (+8,5% rispetto a ottobre 2022). I più difficili da reclutare (65,1%) sono proprio tecnici e operai specializzati.