Open Day alla Politecnica delle Marche: cinque giorni (da questo martedì) alla scoperta dell'Ateneo dove il 95,1% dei laureati trova lavoro

Cinque giorni per conoscere, valutare e decidere. Tenendo a mente un dato in particolare: il 95,1% di chi si laurea alla Politecnica delle Marche trova lavoro. Open Day all’UnivPM, 5 giornate per scoprire oltre 70 corsi e visitare le aule e i laboratori di Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. L’Università Politecnica delle Marche apre le porte alle aspiranti matricole per presentare tutte le novità e un’offerta formativa multidisciplinare attenta alle sfide di domani. Cinque giornate di orientamento organizzate dall’UnivPM dal titolo “Progetta un nuovo futuro” sono in programma da domani, martedì 6 febbraio 2024, per proseguire poi il 7, 8, 9 e 12 dello stesso mese.