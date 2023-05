Ast, nominati i cinque direttori generali: Storti a Pesaro, Stroppa ad Ancona, Corsi a Macerata, Gentili a Fermo e Natalini ad Ascoli. Due arriveranno dopo: ecco perché

Con la delibera di Giunta sono stati ufficializzati i Direttori Generali delle Ast, le Aziende sanitarie territoriali che dal primo gennaio 2023 hanno sostituito l'Asur: Giovanni Stroppa AST Ancona, Nadia Storti per AST Pesaro, Daniela Corsi AST Macerata, Gilberto Gentili AST Fermo e Nicoletta Natalini AST Ascoli Piceno.

I profili

Nadia Storti all'Ast Pesaro, già direttore dell’Asur Regionale e commissario straordinario Ast Ancona, aveva ricoperto anche l’incarico di direttore sanitario di Asur, dove aveva mostrato capacità manageriale nel gestire transizioni organizzative nei diversi livelli assistenziali con capacità di leadership e conoscenza dell’azienda.

Giovanni Stroppa, 63 anni, fabrianese, già direttore Area vasta 2 e 5, all'Ast Ancona. Negli anni '90 è stato responsabile amministrativo Indesit di Comunanza, Melano e Albacina.

Daniela Corsi all'Ast Macerata. Già direttore dell'Area vasta 3, direttore della Terapia intensiva del Covid Hospital, primario del reparto di rianimazione dell’ospedale di Civitanova Marche e direttore del dipartimento di Emergenza della stessa Area Vasta.

Gilberto Gentili all'Ast Fermo.

Nominato commissario straordinario dell'Ast di Pesaro-Urbino, è stato direttore di distretto per l'Asur Marche AV2, commissario straordinario Usl Umbria e Asp Crotone.

Per l'Ast Ascoli nominata Nicoletta Natalini che ha avuto la meglio, al fotofinish di Massimo De Fino (già direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2). La Natalini, modenese, già direttore Sanitario dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, direttrice dell’Azienda USL di Ferrara. Natalini, dopo aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1992 all’Università di Modena e Reggio Emilia, ha conseguito la Specializzazione in Medicina Legale e delle assicurazioni nel 1996 e la Specializzazione in Igiene e medicina preventiva nel 2006 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

I Direttori Generali sono stati scelti da una lista di 30 idonei, selezionati da una apposita Commissione che ha valutato i titoli e gli esiti di colloqui con circa 90 candidati.

L'attesa

Attualmente i Direttori Stroppa e Natalini sono incaricati fuori regione e dunque assumeranno l’incarico dal 17 luglio al fine di consentire il completamento delle dovute procedure. Per questo la Giunta ha contestualmente nominato Nadia Storti commissario straordinario dell’AST Ancona e Maria Capalbo commissario straordinario dell’AST Ascoli Piceno, a decorrere dal 1 giugno fino al 16 luglio.