Nadia Storti via dall'Ast 1, l'assessore Saltamartini: «Nessun dissapore, le ho chiesto di continuare a collaborare»

ANCONA - «Nessun dissapore con la dottoressa Nadia Storti, ma fiducia e collaborazione». Parola dell'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, che interviene dopo la notizia delle dimissioni del direttore generale Ast1 per pensionamento anticipato. Nessun dissapore - nonostante i rumors raccontassero il contrario - a tal punto da indurre Saltamartini a sbilanciarsi. «Informo di aver già chiesto alla dottoressa Storti di continuare a dare il suo apporto e la sua esperienza per il miglioramento dei servizi sanitari nelle forme e nei modi che potranno essere successivamente individuati».

«Nel corso del suo mandato ha goduto della piena autonomia e del massimo apprezzamento per l'altissima professionalità che ha profuso nella sua attività - sottolinea ancora il vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche -.

E' stata un fondamentale braccio esecutivo di tutte le attività sanitarie delle Marche, dal risultato di essere certificati come Regione benchmark nel rispetto all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) alle liste d'attesa. Esprimo con gratitudine l'apprezzamento della Giunta regionale e, soprattutto, il mio personale per il lavoro svolto dalla dottoressa Storti, che per ragioni personali ha ritenuto di chiedere il collocamento in pensione. Formulo sin da ora ogni augurio per le sue scelte di vita».