ANCONA - Anziché il temuto rialzo, che si pensava potesse alimentarsi dalle tensioni geopolitiche in arrivo dal Medio Oriente, i prezzi dei carburanti stanno scendendo e le Marche si confermano tra le regioni più virtuose. Secondo la rilevazione quotidiana diffusa dal Mimit, ministero delle Imprese e del made in Italy, il prezzo della benzina in modalita self in autostrada e sceso a 2,009 euro al litro mentre il prezzo medio del gasolio e calato a 1,99 euro. Fuori dalle autostrade, in tutte le regioni la benzina e tornata sotto la soglia psicologica dei 2 euro e in alcuni casi (Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto) il diesel e sceso sotto gli 1,9 euro euro al litro.

Caccia al risparmio



Addirittura nelle stazioni di servizio più economiche si riesce a stare sotto quota 1,80 - sempre stando alle rilevazioni quotidiane del ministero - sia per la benzina (1,779 al litro nel distributore Tamoil di Corridonia) che per il gasolio (1,775 alle stazioni di Servizio Is di Ostra e Pm Green Oil di Castelferretti.



Per il metano il pieno più conveniente ieri risultava quello della Tamoil di Ascoli Piceno (1,099) mentre per il Gpl il prezzo più contenuto veniente (0,665) si spuntava al distributore carburanti Conad di Monsampolo del Tronto. Nonostante i venti di guerra che arrivano dallo scenario israelo-palestinese, ieri mattina si sono registrati nuovi ribassi sui prezzi dei carburanti alla pompa. Il Brent - ieri sceso a 85 dollari - è tornato quasi al livello di venerdì scorso, prima dell’attacco di Hamas. Le medie dell’Osservatorio prezzi del Mimit, elaborate dalla Staffetta quotidiana, vedono la benzina al self service a 1,934 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,935, pompe bianche 1,931), il diesel self service a 1,910 euro/litro (-2, compagnie 1,913, pompe bianche 1,902).



Il Gpl servito è a 0,719 euro/litro (invariato, compagnie 0,727, pompe bianche 0,709), il metano servito a 1,396 euro/kg (+1, compagnie 1,406, pompe bianche 1,387). Sulle autostrade si toccano per la benzina al self service i 2,012 euro (con il servito a 2,268), il gasolio al self service 1,993 euro (servito 2,256), Gpl 0,853 euro, metano 1,515 euro.