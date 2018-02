Nevica ancora su tutte le Marche: bufere più intense lungo la costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Continua a nevicare sulle Marche, per la seconda giornata consecutiva all’insegna di Burian, così come preannunciato dalle previsioni.Nevica ancora, e piuttosto intensamente ad Ancona, Pesaro, Civitanova: in questo momento è la zona costiera ad essere sotto le precipitazioni più copiose. Non si registrano particolari situazioni di emergenza, se non in qualche centro abitato e in qualche strada in pendenza.