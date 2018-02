Pesaro e provincia nella morsa di Burian: il bollettino delle strade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Pesaro e la provincia nella morsa del Burian: sta ancora nevicando e la temperatura è molto rigida: questo il bollettino della transitabilità delle strade:Settore viabilità 1 PESARO – Attualmente nevica in tutto il settore, precipitazioni abbondanti anche durante la notte. Tutte le strade sono transitabili, mezzi sgombraneve in azione. Tra la notte e la prima mattinata15 mezzi in funzione.Settore Viabilità 2A URBINO – ALTO METAURO – Abbondanti nevicate nella notte con precipitazioni in attenuazione. Strade transitabili con pneumatici o catene da neve, coltre nevosa di circa 5/20 centimetri con criticità causa ghiaccio su tutte le strade del territorio. Tra la notte e la prima mattinata 13 mezzi in funzione.Settore Viabilità 2B MONTEFELTRO – E’ nevicato copiosamente tutta la notte su tutto il settore. Strade transitabili con alcune criticità a causa dell’insistenza della precipitazione, con carreggiate molto strette per la tormenta nelle zone: Passo Cantoniera, Pugliano, Serra Capriola, nei tratti Montelicciano-San Marino e nei pressi di Monte Grimano Terme. In azione 18 mezzi in azione per sgombro neve e allargamenti delle carreggiate.Settore Viabilità 3A CATRIA – E’ nevicato copiosamente tutta la notte su tutto il settore, fenomeni in diminuzione. Strade tutte transitabili, pur con qualche criticità legata soprattutto agli accumuli di neve. In azione 14 mezzi.Settore Viabilità 3B NERONE – E’ nevicato copiosamente tutta la notte su tutto il settore. Al momento le precipitazioni si sono attenuate e a tratti sono assenti. Strade tutte transitabili ad eccezione di quelle per il Monte Petrano ed il Monte Nerone, per le quali si provvederà alla riapertura a fine evento. In azione 10 mezzi per rimozione neve e spargimento sale.Settore viabilità 4 FANO – E’ nevicato copiosamente tutta la notte su tutto il settore con accumuli in alcune zone prossimi al metro. Strade tutte transitabili con pneumatici da neve o catene tranne la SP 83 Morola a causa di un cedimento trasversale della sede stradale.