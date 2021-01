Meteo, continua il maltempo sull'Italia ma il 17 gennaio potrebbe arrivare Burian: ecco cosa significa

Il maltempo non si arresta sull'Italia ma pare che la situazione nei prossimi giorni potrebbe anche peggiorare con l'arrivo del Burian. Si tratta di un vento gelido, che arriva dalla Siberia e porterà in tutta Europa, Italia compresa, neve e temperature molto rigide.

Secondo gli esperti l'arrivo previsto nel nostro paese dovrebbe essere intorno al 17 gennaio. La caratteristica principale del Burian è quella di essere una corrente d'aria gelida in quanto proviene da una zona ove è presente del "freddo pellicolare" ossia, uno strato d'aria freddissimo e pesante vicino al suolo e non più alto di 1000/2000 metri. L'ingresso di Burian comporta forti tempeste di neve, con temperature che calano drasticamente anche più di 10 gradi in poco tempo e fortissime raffiche gelide di vento.

Questo particolare evento rimane generalmente confinato alla Russia o al più all'Europa Orientale ma, in alcuni casi può far la sua comparsa anche in Italia. L'Ultimo episodio è stato quello dello scorso febbraio/marzo 2018, ma pare che potrebbe ripetersi nuovamente.

