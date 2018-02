Gelo e neve su tutto l'Adriatico. L'emergenza non è finita nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Mentre la Campania ha sperimentato nevicate storiche, le adriatiche non sono da meno, con rovesci di neve che da ieri sera bersagliano soprattutto i settori costieri. Colpite in particolare la Romagna e le Marche: neve a Rimini con -4°C, bufere di neve anche nel ravennate e sul basso Polesine. Neve a tratti intensa nelle Marche con accumuli di 30-40cm sulla costa tra Pesaro e Ancona, oltre 60-80cm sulle aree interne; vere e proprie bufere si sono avute nella notte con anche locali black out elettrici. Breve pausa in Abruzzo e Molise ma con temperature in picchiata: in Appennino sono stati toccati -12/-14°C a 1400-1500m con gelo intenso purtroppo anche sulle aree terremotate e tanti disagi. Sulle coste le temperature sono scese sottozero anche di giorno, sotto le bordate della gelida bora con raffiche di 50-60km/h. Traffico in alcuni casi in tilt o congestionato in particolare tra Romagna e Marche per il ghiaccio e la neve. Neve che nelle ultime ore ha raggiunto anche la Puglia.Entro martedì notte nuovi rovesci di neve sono attesi sempre tra Romagna, Marche e Abruzzo, più intensi in prossimità della costa, poco o nulla sull'Abruzzo occidentale. Possibili ulteriori accumuli locali di 15-20cm e temperature in ulteriore calo, con forti gelate e serio rischio ghiaccio su tutte le strade, prestare attenzione alla guida!Giovedì arriverà una nuova perturbazione accompagnata tuttavia da più miti venti di Libeccio. Nevicate si avranno inzialmente ancora in pianura ma con rapido passaggio a pioggia a partire dall'Abruzzo, poi gradualemente verso Marche da Sud e infine coste romagnole. Potrebbe tuttavia concretizzarsi il rischio gelicido sulle vallate appenniniche marchigiane e romagnole entro sera, con serio pericolo per la circolazione. Temperature in successivo netto aumento.