Il Burian porta il gelo siberiano: temperature in picchiata e neve anche sulla costa nelle Marche

ANCONA - Il temuto e annunciato Burian è in arrivo anche sulle Marche, tanto che già sui tabelloni luminosi dell'autostrada A14 è comparso "rischio neve". L'ondata di maltempo proveniente dalla Siberia ha già fatto sentire le sue propaggini con un brusco abbassamento delle temperature, ma nelle prossime ore e soprattutto domani, sabato 13 febbraio, le Marche saranno investite da un'ondata artica che potrebbe portare le neve anche sulla costa.

APPROFONDIMENTI METEO Arriva Burian: Marche sotto il gelo, pronti al grande freddo. Neve...

Già entro questa le nevicate fino in pianura potranno interessare gran parte delle città della Toscana, dell'Umbria e delle regioni adriatiche. Domani il Burian spazzerà l'Italia da Nord a Sud provocando un tracollo delle temperature che perderanno fino a 15 gradi. Un vortice ciclonico in azione sul basso Mar Tirreno creerà le condizioni per nevicate fin sulle coste e sulle pianure di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata, a 2-300 metri in Calabria e 5-600 metri in Sicilia.

Neve anche in Umbria e sul Lazio a quote collinari. Sul resto delle regioni il clima sarà gelido, sferzato da venti taglienti che manterranno le temperature massime prossime allo zero. Domenica continueranno a soffiare i venti freddi, ma il tempo sarà ampiamente soleggiato al Centro-Nord, mentre al Sud potranno esserci ancora improvvisi fenomeni nevosi fino in pianura. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione su tutte le regioni e andranno sotto la media del periodo di 12-16 gradi circa.

