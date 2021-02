Rosina uccisa in casa: arrestati per omicidio la figlia Arianna ed il nipote Enea. «Coinvolto anche il marito»

MONTECASSIANO - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Rosina Carsetti: arrestati dai carabinieri la figlia Arianna Orazi ed il nipote Enea Simonetti. Per entrambi l'accusa è di concorso in omicidio volontario permeditato pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima. Per Arianna Orazi c'è anche l'accusa di maltrattamenti e di aver coordinato l'azione dei complici.

E tra i complici, secondo la Procura, figura anche il marito 79enne Enrico Orazi, ma non state ritenute necessarie misure cautelari. Rosina Carsetti era stata strangolata in casa a Montecassiano la sera della vigilia di Natale, in quello che i familiari avevano denunciato come un tentativo di rapina. tanto che tra le accuse c'è anche la simulazione di reato. Le indagini finanziarie sono state portate avanti alla guardia di Finanza.

Ultimo aggiornamento: 08:00

