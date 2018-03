Burian è arrivato burrasca sulla costa e neve nell'entroterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – L’attesa ondata di freddo è arrivata sulla provincia di Pesro e Urbino: costa sferzata da venti freddi, pioggia e dal mare in burrasca, mentre nell’entroterra h nevicato copiosamente per gran parte della notte. Qualche problema alla circolazione c’è stato a Bocca Trabaria, rimasta chiusa per l’intraversamento di due camion senza catene. Ora la situazione sembra in via di risoluzione.