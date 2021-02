A Fermo e Montegranaro domani scuole chiuse in previsione dell'arrivo della neve

FERMO - A Fermo e Montegranaro domani scuole chiuse in previsione dell'ondata di maltempo. "Onde evitare scelte notturne o peggio dell'alba, sulla base delle previsioni meteo univoche e dell'avviso per neve della Protezione Civile Regionale ho inteso chiudere le scuole di Fermo, tutte, per la giornata di domani. Ordinanza effettuata ora per dare il tempo alle famiglie di organizzarsi...poi se mi sbaglio, la sfera di cristallo non ce l'ho, sbaglierebbero tutte le previsioni e risparmieremmo tutti un po' di denaro per pulizia strade" scrive il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Pertanto il personale Ata, di segreteria e docenti non devono recarsi nel plesso perchè l'ordinanza è di chiusura; si dovrà portare avanti o meno la didattica a distanza (senza che ciò comporti il raggiungimento del plesso da parte dell'insegnante) su scelta autonoma di ogni istituto superiore che non attiene al sindaco.

