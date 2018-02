Il sindaco e un carabiniere salvano una coppia rimasta bloccata dalla neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO - Non sono mancate le emergenze. A Montalfoglio, frazione di San Lorenzo in Campo, una coppia di olandesi che ormai da anni vive qui, al ritorno da cena, intorno a mezzanotte, è rimasta bloccata con la propria auto in mezzo alla neve. Hanno dato l’allarme e sul posto, nel giro di breve, sono intervenuti i carabinieri, con l’appuntato della stazione di San Lorenzo Andrea Schettino, e il sindaco Davide Dellonti.«La coppia di olandesi – spiega il primo cittadino – si era recata a cena fuori per festeggiare il compleanno e al rientro a casa, lungo una strada all’estremo confine del nostro territorio, dove la neve aveva raggiunto oltre i 60 centimetri, accumulata anche dal vento, è rimasta bloccata. Insieme all’appuntato Schettino con le pale abbiamo aperto un varco per far arrivare la coppia alla nostra auto. Successivamente li abbiamo portati all’hotel di San Lorenzo dove hanno trascorso la notte». Ieri il sindaco è tornato sul posto insieme ai dipendenti per aiutare il signore olandese a far ripartire l’auto. A Marotta, invece, i volontari della protezione civile hanno soccorso due uomini provenienti in bicicletta dalla Svizzera che, per la neve e il fortissimo freddo, si erano accampati nella galleria di un supermercato. Hanno provveduto a riscaldarli con bevande calde e, rifiutando un ricovero migliore, hanno offerto loro scarpe nuove e coperte.