Le Marche alla Bit di Milano per mostrare le proprie bellezze. Nasce il distretto dei Sibillini

ANCONA - Si è aperta ieri nei padiglioni della Fiera Milano City, l’esperienza della Regione Marche alla Borsa internazionale del turismo. In tre giorni le Marche avranno la possibilità di mostrare a tutto il mondo le proprie bellezze e le proprie potenzialità con 36 eventi organizzati fino a domani.

La Regione Marche, con l’assessore Francesco Baldelli, ha presentato l’offerta turistica legata alla riapertura ai treni storici della tratta Ancona-Fabriano-Pergola: l’iniziativa ha avuto un testimonial d’eccezione: il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, in visita allo stand istituzionale delle Marche, che ha avuto parole di apprezzamento per quanto proposta dalla Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie Italiane. Allo stesso tempo è stato sottoscritta un’intesa tra i Comuni di Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Sarnano e Ussita che hanno deciso di unire le forze verso una strategia di sviluppo e progettazione unitaria.

Questo, siglando un Protocollo per la costituzione del primo Distretto turistico dei Monti Sibillini. Alla firma presenti l’assessore regionale Guido Castelli, delegato alla Ricostruzione e Lara Magoni, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia. Anche Pesaro, Capitale della cultura 2024, è stata protagonista alla Bit con il sindaco Matteo Ricci: presenti l’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, altra città marchigiana arrivata alla finale.

Ultimo aggiornamento: 20:01

