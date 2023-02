Macerata Opera Festival alla Bit per presentare l'edizione 2023

Il Macerata Opera Festival torna alla BIT per proporre agli operatori internazionali l’edizione 2023. Anche quest’anno lo Sferisterio sarà presente alla manifestazione milanese e a un evento di promozione fuori fiera dedicato alle Marche.

Dal 12 al 14 febbraio il Macerata Opera Festival sarà alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Allianz MiCo), coespositore dello stand della Regione Marche (padiglione 3 stand C65 C71 D64 D72) con un apposito desk e un’agenda fitta di appuntamenti con gli operatori che incontreranno la responsabile b2b e gruppi della biglietteria dello Sferisterio.

Cavalli: «Presenza confermata»



«La presenza alla BIT è stata una delle iniziative di comunicazione e marketing che ho immediatamente confermato al mio arrivo a fine 2022 – sottolinea il sovrintendente dell’Associazione Arena Sferisterio Flavio Cavalli – lavorando con il direttore artistico Paolo Pinamonti affinché si potessero dare agli operatori del settore tutte le informazioni necessarie per la promozione del Macerata Opera Festival 2023 e per gettare le migliori basi per il 2024. Dal 21 novembre a oggi, in ottanta giorni, abbiamo affrontato in grande armonia la scadenza inderogabile della domanda al Ministero della Cultura per il finanziamento del FUS e tutte le altre necessità dell’Associazione, dal bilancio alla nuova programmazione, dalla promozione e comunicazione alle sollecitazioni di maestranze e artisti, per essere pronti per le attività estive. In ambito turistico siamo poi molto soddisfatti di poter continuare la pluriennale collaborazione con la Regione Marche e con il Comune di Macerata per la presenza nello stand principale e all’interno di un selezionato evento di promozione fuori fiera, dedicato interamente alla nostra regione».

Appuntamento il 13 febbraio





Il Macerata Opera Festival sarà infatti tra gli appuntamenti che verranno presentati, lunedì 13 febbraio al Circolo Alessandro Volta di Milano, nell’ambito di un incontro molto selezionato e riservato a tour operator italiani e internazionali oltre che a giornalisti di settore, intitolato “Se vieni nelle Marche, si vede”, promosso da Inside Marche Live – l’Associazione dei Tour Operator Incoming Marche – con il patrocinio e il supporto della Regione Marche, della Camera di Commercio e della nuova Agenzia di Turismo e Internazionalizzazione della Regione Marche.

Agli operatori di settore della BIT sarà illustrato il programma del Macerata Opera Festival 2023, che si svolgerà allo Sferisterio dal 20 luglio al 19 agosto, portando in scena tre capolavori del repertorio operistico: Carmen di Georges Bizet (20, 23 e 28 luglio, 6 agosto), La traviata di Giuseppe Verdi (22 e 30 luglio, 5 e 13 agosto) e Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti (12, 14, 17 e 19 agosto), insieme ad alcuni appuntamenti sinfonici e di danza.



La presenza dello Sferisterio alla BIT – manifestazione alla quale in anni recenti ha sempre partecipato – fa parte di una serie di attività di promozione del Macerata Opera Festival intraprese nei mesi scorsi, tra cui il TTG di Rimini, il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze di Lugano, il WTM di Londra e alcuni meeting di Padova, Brescia, Roma e Verona, dove è stato sempre registrato un grande interesse da parte degli agenti di settore. La programmazione dello Sferisterio sarà ancora promossa nei prossimi mesi alla F.R.E.E. di Monaco e all’ITB di Berlino.