Allerta Meteo della Protezione civile: sulle Marche torna la tempesta con venti fino a 100 chilometri orari

MARCHE - Le Marche sono state colpite nei giorni scorsi da una violenta tempesta di vento, con le folate che hanno provocato gravi danni ad alberi e fabbricati ed anche un paio di feriti, per fortuna non in maniera grave. Ma ora la Protezione civile avverte che l'emergenza tornerà presto, per la precisione lunedì.

GUARDA LE PREVISIONI PER LA TUA CITTA'

L'allerta è valido per 24 a partire dalla mezzanotte tra domenica 9 febbraio e lunedì 10 e preveder, per tutte le zone costiere delle Marche, la possibilità di venti con il grado di "tempesta". Con folate, cioè, con una velocità compresa tra 88 e 102 chilometri all'ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA