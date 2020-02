Pioppo di 25 metri stroncato dal vento si abbatte sul tetto di una casa

CIVITANOVA – Pioppo crolla sopra il tetto di una abitazione a Civitanova a cause del forte vento, vigili del fuoco al lavoro nella mattinata. Diversi sono stati gli interventi effettuati la notte scorsa i danni causati dalle raffiche che hanno sferzato la costa. L'albero, alto circa 25 metri, non ha resistito alle violente folate e si è schiantato alla base, piombando sul tetto di una abitazione in via Zavatti.

Limitati, fortunatamente, sono stati i danni e nessuno è rimasto in alcun modo ferito. Il pioppo, infatti, è caduto sul tetto di una casa che fa parte di un complesso residenziale di recente costruzione, danneggiando più che altro le caditoie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del servizio ambiente comunale. Dal Comando dei vigili del fuoco di Macerata è arrivata anche l'autogru, che ha sollevato il pioppo e lo ha adagiato a terra.

