Covid, i nuovi positivi oggi sono 355 (+55 nei test veloci). Ancona al top, è emergenza per le varianti scoperte nelle Marche /I numeri del contagio nelle regioni

ANCONA - Mentre il governatore delle Marche Francesco Acquaroli si interroga sull'istituzione della zona arancione-rossa per la provincia di Ancona così da mettere al riparo da un nuovo provvedimento resttrittivo del governo per tutta la regione, il Gores comunica il numero dei nuovi contagi da coronavirus: 355, ai quali si aggiungono i 55 nei test veloci. A preoccupare restano le varianti al Covid: quella inglese ormai dilaga nelle Marche, ma sono stati esaminati anche tamponi con casi di quella brasiliana e della sudafricana, contro la quale perderebbero efficacia anche i vaccini finora conosciuti.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4380 tamponi: 2455 nel percorso nuove diagnosi (di cui 858 nello screening con percorso Antigenico) e 1925 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 355 (66 in provincia di Macerata, 189 in provincia di Ancona, 60 in provincia di Pesaro-Urbino, 9 in provincia di Fermo, 21 in provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione). Anche oggi la provincia Ancona fa registrare il record dei positivi, con oltre la metà dei nuovi infettati. Un trend che spinge verso l'istituzione di una zona arancione-rossa.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (67 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (119 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (26 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 70 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 858 test e sono stati riscontrati 55 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

