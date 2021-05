Marche gialle, ma Acquaroli avverte: «Alcuni Comuni sotto osservazione». Ecco chi rischia l'arancione rafforzato

ANCONA - Le Marche tutte in zona gialla Covid dopo che Vallefoglia, Montelabbate (Pu) e Cerreto d'Esi (An) sono usciti oggi dall'arancione rafforzato, ma il governatore Acquaroli invita a non abbassare la guardia: «Ci sono dei Comuni che entrano nell'osservatorio per la prossima settimana».

Sarebbero 7 i comuni con dati preoccupanti: «Speriamo siano casi singoli ed isolati quelli che si sono verificati, altrimenti altri Comuni rischiano di andare nella zona arancione rafforzata - ha spiegato Francesco Acquaroli -. Noi dobbiamo continuare a stare attenti perchè in due settimane e mezzo siamo passati da 160 terapie intensive a circa 70, ma poi nelle due settimane successive non siamo riusciti a scendere ulteriormente».

Sarebbero 7, secondo l'agenzia Dire, i comuni sotto osservazione: Acqualagna, Petriano e Fossombrone (che ospita un ventro vaccinale e uno di stoccaggio delle dosi) in provincia di Pesaro Urbino, Montappone in provincia di Fermo e Folignano, Acquaviva Picena e Castel di Lama ad Ascoli Piceno. I sette Comuni sono sotto osservazione perche' la settimana scorsa hanno superato i 250 nuovi contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Lunedì la Regione deciderà se saranno necessarie ordinanze restrittive.

