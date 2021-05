Coronavirus, casi a scuola e una provincia che torna a correre: 278 nuovi positivi nelle Marche/ La mappa del contagio

ANCONA - Le Marche tutte in zona gialla, dopo che da oggi è scomparso l'arancione rafforzato residuo da tre Comuni (Vallefoglia e Montelabbate nel Pesarese e Cerreto d'Esi nell'Anconetano), ma l'emergenza Covid non è finita. Sono stati 278, infatti, i nuovi positivi segnalati oggi, mercoledì 5 maggio, dal Gores nelle Marche. Alto il numero di analisi effettuate: nelle ultime 24 ore sono stati testati 4559 tamponi: 2546 nel percorso nuove diagnosi (di cui 614 nello screening con percorso Antigenico) e 2013 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,9%).

Questa volta è stata la provincia di Ancona ad avere più contagiati (80), davanti a Macerata (61), Pesaro e Urbino (55), Ascoli (41) e Fermo (24). Sono 17 i contagiati proveninti da fuori regione.

I 278 casi positivi comprendono soggetti sintomatici (43 casi rilevati), contatti in setting domestico (71 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (89 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (21 casi rilevati). Per altri 47 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 614 test e sono stati riscontrati 39 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

