Covid, nelle Marche 4.030 positivi e incidenza giù per 10 giorni di fila, ma incombe la zona arancione/ Il trend

ANCONA - Le Marche in bilico tra zona gialla e arancione Covid, in attesa delle decisioni del Governo ma con i valori di incidenza e ricoveri che indicherrebbero il passaggio nella fascia più "punitiva", malgrado il "raffreddamento" dei numeri degli ultimi giorni. Un passaggio che non comporterebbe ulteriori restrizioni per vaccinati e guariti forniti di Super Green Pass. Oggi, venerdì 4 febbraio, il Gores ha segnalato 4.030 nuovi positivi (ieri erano 4.607), con un tasso di positività del 38% (dal 40,6%) sui 10.604 tamponi analizzati (11.339). Continua la discesa dell'incidenza che oggi si attesta a 2.071,3 3 casi settimanali ogni 100mila abitanti (da 2.128,6). È il decimo giorno consecutivo di costante regressione della curva epidemica, nell ultima settimana l'incidenza è scesa del 15%, passando da 36 mila casi/settimana a 31 mila/settimana.

