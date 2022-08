Covid, risalgono i positivi, ma scendono i ricoverati nelle Marche. Due giorni senza decessi/ Il trend

ANCONA - I positivi giornalieri al Covid, nelle Marche, tornano a salire. Un dato atteso, dopo i dati di ieri riferiti ai pochi test effettuati domenica, ma che non intacca il trend al ribasso della curva pandemica. Se, infatti, il numero dei positivi settimanali si sta ormai abbassando fino a 5mila casi, è ripresa la discesa del numero dei ricoverati e oggi è il secondo giorno di fila con lo zero alla casella decessi.

Oggi, martedì 30 agosto, il Gores ha segnalato 979 nuovi positivi (ieeri erano stati 270), il 27,7% (dal 29,4%) dei 3.526 (ieri 916) tamponi diagnostici analizzati. Continua a scendere l'incidenza, che oggi cala fino a 334,97 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri era 353,39). Tornano a scendere i ricoverati, che oggi sono 80, 2 meno di ieri. Stabili a 3 quelli in terapia intensiva, scendono a 77 (-2) quelli in area medica. Oggi non stati setgnalati decessi, le vittime nelle Marche da inizio pandemia sono state 4.091, 2.251 umini e 1.840 donne.